В России может появиться альтернативная Лига чемпионов

Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка Премьер-Лиги в формате, напоминающем Лигу чемпионов, сообщает «Спорт-экспресс». Соревнования могут появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/2023 в случае, если в высшем дивизионе останется 16 клубов.
Согласно проекту на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьёвки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/2022. То есть первую составят коллективы, которые финишируют 1—4-м, вторую — 5—8-м, третью — 9—12-м, четвёртую — либо 13—14-м и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с третьего и четвёртого мест первой лиги. По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трёх других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.
Встречи турнира планируется проводить посредине недели — в дни, когда в еврокубках проходят матчи ЛЧ и ЛЕ.
- 4 мая 2022
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