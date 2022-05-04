Роджерс рассказал, смогут ли принять участие в матче с «Ромой» Варди и Мэддисон

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги конференций с «Ромой», а также ответил на вопрос о готовности к игре некоторых футболистов его команды.
«Я ожидаю, что игра будет похожей на первую встречу, но они могут быть воодушевлены поддержкой своих фанатов, чтобы более активно идти в атаку. «Рома» очень опасна в контратаках и на стандартных положениях.
С другой стороны, активная поддержка также может быть недостатком. Мы знаем, что нам придётся пережить это давление, но в то же время мы можем использовать его в своих интересах. Мы принимали участие в больших матчах, в этом не будет ничего особенно нового. Мы с нетерпением ждём возможности испытать себя.
Сыграют ли Варди, Мэддисон и Дьюсбери-Холл? Они в порядке, вчера тренировались и хорошо себя чувствуют.
Варди хорошо себя чувствует, так что он готов к игре. Он доступен для стартового состава. Все в форме и доступны, кроме Вильфреда Ндиди и Райана Бертранда», — приводит слова Роджерса Football Italia.
- 4 мая 2022
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