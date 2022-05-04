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Червиченко — об Осинькине: не то время, когда каждый тренер согласится идти в «Спартак»

Червиченко — об Осинькине: не то время, когда каждый тренер согласится идти в «Спартак»
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на пост наставника московской команды.

«Ваноли надо отправить домой — это моё однозначное мнение. Человек абсолютно не справляется со своей работой. Даже если у «Спартака» будет успех в Кубке, то это будет не игровой успех, а подарок с небес. «Спартак» способен выиграть только за счёт удачи, везения, а не превосходства над соперником.

Что касается тренера, то у российских специалистов всегда идёт дополнение, которое должно найти общий язык с хозяевами клуба. Мне нравится Осинькин, но с ним работают люди, которые работали со «Спартаком», и там не всё проходило гладко. Мы почему-то думаем через призму: кого «Спартак» хочет, тот туда и пойдёт, но сейчас же совершенно другой «Спартак». Люди знают себе цену. Сейчас не то время, когда каждый вменяемый тренер соглашается, а не тот, что бегает по Италии без работы.

Работа в «Спартаке» — это вечная нервотрёпка по футбольным и нефутбольным вопросам, там нет времени на раскачку. У тех же «Крыльев» тоже не сразу пошло. Люди, идущие в «Спартак», должны выбирать, надо им это или нет. В «Спартаке» сегодня ты великолепный, а завтра — последнее футбольное ничтожество», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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