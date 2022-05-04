Дрогба: Мане и Салах — лучшие африканские игроки. Горжусь младшими братьями, они блистают

Бывший нападающий «Челси», «Марселя» и «Галатасарая» Дидье Дрогба отреагировал на то, что форвард «Ливерпуля» Садио Мане побил его рекорд по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов среди африканцев.



«Я действительно горжусь тем, что мой рекорд побил Садио. Рекорды и ставятся для того, чтобы их бить. Сейчас Мане и Салах для меня — лучшие африканские игроки мирового футбола. Они должны быть на этом уровне или ещё выше. Горжусь, что мои младшие братья бьют мои рекорды. Они блистают», — приводит слова Дрогба Canal+.



Напомним, Мане забил гол в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Вильярреалом» (3:2). Этот мяч стал 15-м для сенегальца в плей-офф турнира. Таким образом, Мане побил рекорд Дрогба по количеству голов в плей-офф турнира среди африканских футболистов.

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