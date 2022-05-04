Стадион «Баварии» в ноябре примет игру НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс» — «Сиэтл Сихокс»

Стадион мюнхенской «Баварии» «Альянц-Арена» примет игру регулярного сезона чемпионата НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс» — «Сиэтл Сихокс». Встреча запланирована на 13 ноября 2022 года. Этот матч НФЛ станет первым, который будет проведён в Германии. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Мюнхенская «Альянц-Арена» вмещает 75 000 зрителей и является домашним стадионом многократного чемпиона Германии «Баварии».

«Тампа-Бэй Бакканирс» в четвёртый раз примет участие в матче международной серии НФЛ. Ранее «Тампа-Бэй Бакканирс» три раза играла в Англии: два раза — на стадионе «Уэмбли» в 2009 и 2011 годах, а ещё один раз — на стадионе «Тоттенхэма» в 2019 году.

Сообщается, что в Германии существует большая фанатская база НФЛ.