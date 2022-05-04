«Фрайбург» объявил о переходе Гинтера

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер продолжит карьеру во «Фрайбурге», сообщается на официальном сайте клуба.
28-летний футболист заключил контракт с «Фрайбургом» и станет игроком клуба в следующем сезоне. Гинтер будет выступать под 28-м номером.
«Я хотел сделать что-то особенное в своей карьере, и для меня нет ничего более особенного, чем возвращение в родной клуб. У этой команды большой потенциал, вернуться сюда — настоящая удача. И условия контракта мне подошли», — отметил Гинтер.
Напомним, Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник уже выступал за «Фрайбург», а также за дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии Гинтер — чемпион мира (2014) и обладатель Кубка конфедераций (2017).
- 4 мая 2022
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