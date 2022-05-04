Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров ЦСКА Орешкина

Великобритания официально ввела санкции против помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, который является председателем совета директоров ЦСКА, сообщает Министерство иностранных дел королевства.



Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства.



Московские армейцы в 27-м туре Российской Премьер-Лиги проиграли «Ахмату» (0:2) и с 47 очками опустились на четвёртое место, пропустив вперёд «Сочи». В 28-м туре команда сыграет именно с сочинским клубом. Подопечные Владимира Федотова в 27-м туре разгромили «Рубин» (6:0) и теперь замыкают тройку лидеров.