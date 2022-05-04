Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров ЦСКА Орешкина
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Великобритания официально ввела санкции против помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, который является председателем совета директоров ЦСКА, сообщает Министерство иностранных дел королевства.
Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства.
Московские армейцы в 27-м туре Российской Премьер-Лиги проиграли «Ахмату» (0:2) и с 47 очками опустились на четвёртое место, пропустив вперёд «Сочи». В 28-м туре команда сыграет именно с сочинским клубом. Подопечные Владимира Федотова в 27-м туре разгромили «Рубин» (6:0) и теперь замыкают тройку лидеров.
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