Рой Ходжсон подтвердил, что покинет «Уотфорд» летом
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74-летний английский специалист Рой Ходжсон подтвердил, что покинет пост главного тренера «Уотфорда» по окончании сезона-2021/2022.
«Очевидно, что это была краткосрочная сделка. Я ясно дал понять правлению клуба, что останусь тут до конца сезона. Я выполнял свою работу, и теперь всё подходит к концу. Я заслужил право отступить и наслаждаться свободным временем с женой и сыном», — приводит слова Ходжсона Sky Sports.
Напомним, Ходжсон возглавил «Уотфорд» в конце января текущего года. «Уотфорд» в 34 матчах набрал 22 очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (83).
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