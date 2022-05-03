«Борнмут», которым владеет российский бизнесмен Дёмин, вернулся в АПЛ

Сегодня, 3 мая, в рамках перенесённого матча 33-го тура Чемпионшипа, второго английского дивизиона, «Борнмут» сыграл с «Ноттингем Форест». Победу одержали «вишни» — 1:0.



Благодаря победе в матче с «Ноттингем Форест» «Борнмут» набрал 85 очков после 45 туров и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от сегодняшнего соперника, идущего третьим, равен шести очкам за тур до окончания турнира. Таким образом, «Борнмут» гарантировал себе выход в английскую Премьер-лигу.



В последний раз «вишни» играли в высшем дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2019/2020. Отметим, что клубом владеет российский бизнесмен Максим Дёмин.



Ранее выход в АПЛ себе гарантировал лондонский «Фулхэм». После 45 туров «дачники» располагаются на первом месте в таблице, у них 90 очков.