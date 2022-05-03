«Борнмут», которым владеет российский бизнесмен Дёмин, вернулся в АПЛ

Сегодня, 3 мая, в рамках перенесённого матча 33-го тура Чемпионшипа, второго английского дивизиона, «Борнмут» сыграл с «Ноттингем Форест». Победу одержали «вишни» — 1:0.
Благодаря победе в матче с «Ноттингем Форест» «Борнмут» набрал 85 очков после 45 туров и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от сегодняшнего соперника, идущего третьим, равен шести очкам за тур до окончания турнира. Таким образом, «Борнмут» гарантировал себе выход в английскую Премьер-лигу.
В последний раз «вишни» играли в высшем дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2019/2020. Отметим, что клубом владеет российский бизнесмен Максим Дёмин.
Ранее выход в АПЛ себе гарантировал лондонский «Фулхэм». После 45 туров «дачники» располагаются на первом месте в таблице, у них 90 очков.
- 4 мая 2022
-
00:22
-
00:20
-
00:16
-
00:13
-
00:11
-
00:08
-
00:00
- 3 мая 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:49
-
23:47
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:20
-
23:20
-
23:16
-
23:06
-
22:59
-
22:46
-
22:43
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:10
-
22:07
-
22:05
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:27
-
21:26