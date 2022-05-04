Защитник тульского «Арсенала» рассказал об опыте игры за границей

Защитник тульского «Арсенала» Артём Сокол вспомнил о выступлении в чемпионате Норвегии.

«Когда выходишь из зоны комфорта, едешь в незнакомую страну, в любом случае становишься сильнее – и психологически, и физически. К тому же там пропагандируют совершенно другой футбол – вертикальный, с большим числом единоборств. Было много силовых тренировок. Многое дала мне Норвегия, рад, что попал туда и провёл сезон.

Поддерживаю связь с теми игроками, с кем больше общался, жил в одном доме, хотя команда поменялась. Центральные защитники Юстейн и Андерш, ещё молодой футболист Агуст, он сейчас стал играть. Ребята тоже следят за «Арсеналом», рады видеть меня на поле. Не вижу никакой проблемы перейти на формат турнира «весна-осень» в чемпионате России», — цитирует игрока пресс-служба клуба.