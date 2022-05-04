В ЦСКА опровергли информацию о существенном сокращении бюджета в следующем сезоне

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о бюджете клуба.
«Наверняка у журналистов есть «источники», которым они вправе доверять. Но и у ПФК ЦСКА есть свои «источники», возможно, даже более серьёзные, поэтому мы можем уверено говорить, что ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идёт.
Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении бюджета. Такую новость можно с лёгкостью подготовить и о многих других клубах РПЛ.
ПФК ЦСКА всегда делал серьёзную ставку на своих воспитанников и старался «жить по средствам». В клубе этим гордятся и намерены и дальше следовать вдумчивой и нацеленной на процветание клуба политике», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 мая 2022
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