Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА опровергли информацию о существенном сокращении бюджета в следующем сезоне

В ЦСКА опровергли информацию о существенном сокращении бюджета в следующем сезоне
Комментарии

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о бюджете клуба.

«Наверняка у журналистов есть «источники», которым они вправе доверять. Но и у ПФК ЦСКА есть свои «источники», возможно, даже более серьёзные, поэтому мы можем уверено говорить, что ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идёт.

Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении бюджета. Такую новость можно с лёгкостью подготовить и о многих других клубах РПЛ.

ПФК ЦСКА всегда делал серьёзную ставку на своих воспитанников и старался «жить по средствам». В клубе этим гордятся и намерены и дальше следовать вдумчивой и нацеленной на процветание клуба политике», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров ЦСКА Орешкина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022