«Барселона» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды нынешнего сезона

Каталонская «Барселона» хочет продлить контракт с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем, сообщает Sport.es.
По информации источника, в ближайшее время сине-гранатовые предложат форварду новое соглашение. Действующий контракт Депая с «Барсой» рассчитан до июня 2023 года.
Ранее стало известно, что нидерландский футболист был разочарован своим первым сезоном в «Барселоне» и хотел найти новый клуб летом, однако теперь изменил своё решение. Депай рассчитывает остаться в каталонском клубе ещё на один сезон.
Напомним, Депай перешёл в «Барселону» из «Лиона» в прошлом году. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Отметим, что нидерландец является лучшим бомбардиром «Барсы» в нынешнем сезоне.
Видеообзор матча 34-го тура Примеры «Барселона» — «Мальорка»:
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