Актёр Баринов: что ныть-то об отсутствии легионеров? Надо играть как «Краснодар»

Актёр Валерий Баринов, который является болельщиком «Локомотива», прокомментировал результат перенесённого матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).
«Краснодар» — молодцы. Ребятам доверились, и они играют от души. Что ныть-то об отсутствии легионеров? На что жаловаться? Сейчас у футболистов стена: они не понимают, выйдут ли на международный уровень. Сейчас непонятно, что будет с футболом, что вообще будет со страной. Жалуются, скорее, по инерции, а надо играть так, как это делает «Краснодар». Это хорошо, что такие ребята есть», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Краснодар» набрал 45 очков в 26 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (41) — на 6-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 4 мая 2022
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