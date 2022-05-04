В «Спартаке» отреагировали на информацию о сокращении клубного бюджета

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о сокращении клубного бюджета.

«Никаких решений на счёт бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чём сказали авторы новости — предположения, а не факты», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак» набрал 34 очка в 27 матчах и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Ранее красно-белые обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ. На 15-м и 16-м местах располагаются «Уфа» и тульский «Арсенал» — они набрали 22 и 21 очко соответственно. Обе команды провели на один матч меньше «Спартака», но даже если они победят в оставшихся играх, всё равно не смогут обойти красно-белых по очкам и статистике личных встреч.