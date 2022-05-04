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Наумов: «Краснодар» является примером для всех клубов. Так надо делать всем

Наумов: «Краснодар» является примером для всех клубов. Так надо делать всем
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча перенесённого 19-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встречались в гостях с «Краснодаром».

«Абсолютно правда, что «Краснодар» является примером для клубов, ноющих об отсутствии легионеров. В условиях изоляции от Европы мы должны рассматривать именно такие варианты: обратить внимание на свои школы и академии. А бесконечные распинания о том, что: «Ах, у нас нет спортивного принципа, потому что у «Зенита» уехали, а у нас — нет», — это в пользу бедных. Надо брать свои резервы и делать команду, как это сделал «Краснодар». Всем командам надо так же.

Мне не нравится, когда Слуцкий начинает: «У нас эта проблема, та проблема». Проблемы сейчас у всех клубов. У «Локомотива» нет проблем, что ли? Посмотрите, сколько молодёжи выкинули из «Казанки». Нас отстранили на один год. Я думаю, что по факту нас отлучили от европейского на три года, не меньше. Не нужно кивать на сторону. Надо развивать свой футбол. Надо просто больше доверять своей молодёжи, которая играет в академиях. Посмотрите, будут новые имена и хорошие игроки», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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