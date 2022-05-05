«Нам нужно свести счёты». Салах — о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на то, что команде в финальном матче Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Реалом».

«Нам нужно свести счёты», — написал Салах в своём «твиттере».

Напомним, «Ливерпуль» встречался с «Реалом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Тогда Салах из-за травмы, которую ему нанёс Серхио Рамос, покинул поле в первом тайме. Сам матч завершился победой мадридского клуба со счётом 3:1.

По итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов нынешнего сезона «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счётом 5:2. «Реал», в свою очередь, в полуфинале турнира победил «Манчестер Сити» с общим счётом 6:5.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени.