Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам двух прошедших встреч 1/2 финала Лиги чемпионов определились кандидаты на звание лучшего игрока недели. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Так, в числе номинантов оказались полузащитник «Вильрреала» Франсис Коклен, поразивший ворота «Ливерпуля», полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, а также нападающий «Ливерпуля» Луис Диас, который забил гол в ворота «Вильярреала».
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». По сумме двух полуфинальных матчей «красные» обыграли «Вильярреал» (2:0, 3:2), а «сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (3:4, 3:1).
Финал состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция) 28 мая.
- 5 мая 2022
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