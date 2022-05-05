Мама Сутормина: сын ездил на просмотр в «Спартак», но оказался не нужен

Лилия Сутормина, мать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказала, как сын ездил на просмотр в московский «Спартак».
«Отец Леши болел за «Спартак» и, конечно, очень хотел, чтобы он оказался в этом клубе. Мы ездили на просмотр, месяца 2-3 Лёша походил, но не срослось, и он сказал: «Нет, я не хочу сидеть на лавке. Лучше буду играть в другом клубе, пусть и ниже, но мне хочется играть и развиваться», — сказала Лилия Сутормина в программе «Мама знает все» на YouTube-канале сборной России.
Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в чемпионате России сезона-2021/2022. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
- 5 мая 2022
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:28
-
09:18
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:29
-
06:46
-
04:57
-
04:12
-
03:53
-
03:46
-
03:25
-
03:14
-
03:01
-
02:50
-
02:35
-
02:19
-
02:18
-
02:02
-
01:45
-
01:38
-
01:36
-
01:26
-
01:18
-
01:15
-
01:09
-
01:04
-
01:01
-
00:59
-
00:57