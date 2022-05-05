Мама Сутормина: сын ездил на просмотр в «Спартак», но оказался не нужен

Лилия Сутормина, мать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказала, как сын ездил на просмотр в московский «Спартак».

«Отец Леши болел за «Спартак» и, конечно, очень хотел, чтобы он оказался в этом клубе. Мы ездили на просмотр, месяца 2-3 Лёша походил, но не срослось, и он сказал: «Нет, я не хочу сидеть на лавке. Лучше буду играть в другом клубе, пусть и ниже, но мне хочется играть и развиваться», — сказала Лилия Сутормина в программе «Мама знает все» на YouTube-канале сборной России.

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в чемпионате России сезона-2021/2022. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.