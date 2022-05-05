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Газизов: к Агаларову есть интерес из Европы. В январе им интересовались клубы АПЛ

Газизов: к Агаларову есть интерес из Европы. В январе им интересовались клубы АПЛ
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что к нападающему Гамиду Агаларову есть интерес от европейских клубов. Напомним, контракт 21-летнего форварда с «Уфой» рассчитан до конца 2022 года.

«В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы. Насколько вероятно, что Агаларов покинет команду? Я не знаю. Все зависит от многих факторов, которые нам неподвластны. Есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере — это уникальный случай. За ним следят все скауты. Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ», — приводит слова Газизова «Спорт-экспресс».

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