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Сергей Семак отреагировал на идею провести Кубок РПЛ в следующем сезоне

Сергей Семак отреагировал на идею провести Кубок РПЛ в следующем сезоне
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на идею проведения Кубка РПЛ в следующем сезоне. Напомним, этот турнир может быть проведён в формате Лиги чемпионов.

«Не понимаю, как все будет с точки зрения организации. Вопросов, нюансов еще много. Еще не принято решение ни по календарю, ни по количеству иностранцев — насколько я понимаю, не утверждено. Поэтому как только будут какие-то вводные, сможем понимать. Плюс — нужно понимать, что в паузы на сборные, к примеру, мы тоже не сможем, скорее всего, проводить никакие матчи, потому что в каких-то клубах будут игроки сборных представлены. Значит эти паузы могут использоваться для проведения каких-то других турниров — и то без тех игроков, которые будут уезжать в национальные сборные.

Здесь есть много нюансов и их нужно будет решать по мере того, как будет появляться информация уже по исходным каким-то вопросам, связанным с количеством команд, иностранцев. Нужен календарь. Мы должны, выстраивая подготовку, понимать, когда начало. Пока такой возможности нет», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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