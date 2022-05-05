Газзаев: «Реал» и «Манчестер Сити» вчера показали футбол, к которому надо стремиться

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на победу «Реала» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).
«Вчера играли, наверное, две лучшие команды мирового футбола. «Реал» и «Манчестер Сити» показали высокий уровень индивидуального мастерства, тактической гибкости, физического, функционального состояния и характера. Никакого страха в единоборствах не было, так же не было страха и за результат. Но ответственность была очень высокая. Даже в самых безнадёжных ситуациях команды боролись до самого конца.
Когда казалось, что два мяча отыграть нереально, начались тактические замены. Я считаю, что с точки зрения футбола выиграл и «Реал» и «Манчестер Сити». Показали футбол, к которому надо стремиться. Любое действие выполнялось на максимальных скоростях. Время для принятия решения технического исполнения и тактического действия было минимизировано. В этом класс футболистов «Реала» и «Сити», которыми мы восхищаемся», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 мая 2022
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