Газзаев: «Реал» и «Манчестер Сити» вчера показали футбол, к которому надо стремиться

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на победу «Реала» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).



«Вчера играли, наверное, две лучшие команды мирового футбола. «Реал» и «Манчестер Сити» показали высокий уровень индивидуального мастерства, тактической гибкости, физического, функционального состояния и характера. Никакого страха в единоборствах не было, так же не было страха и за результат. Но ответственность была очень высокая. Даже в самых безнадёжных ситуациях команды боролись до самого конца.



Когда казалось, что два мяча отыграть нереально, начались тактические замены. Я считаю, что с точки зрения футбола выиграл и «Реал» и «Манчестер Сити». Показали футбол, к которому надо стремиться. Любое действие выполнялось на максимальных скоростях. Время для принятия решения технического исполнения и тактического действия было минимизировано. В этом класс футболистов «Реала» и «Сити», которыми мы восхищаемся», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.