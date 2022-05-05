Хаманн: Гвардиола душит свои команды, пытается играть за футболистов

Бывший игрок «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о работе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«Если вы возлагаете на игроков ответственность, они действуют ответственно. Если вы пытаетесь играть за них, то нет. Гвардиола душит свои команды и своих игроков, не давая принимать собственные решения. Сравните это с командами Карло Анчелотти или Юргена Клоппа», — цитирует Хаманна Football Espana.
По ходу ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» «Манчестер Сити» вёл со счётом 1:0, но пропустил на 90-й и 91-й минуте, и игра перешла в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и поставил окончательную точку в матче. Первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.
- 5 мая 2022
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