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Стало известно, что Анчелотти сказал Пересу после матча с «Манчестер Сити»

Стало известно, что Анчелотти сказал Пересу после матча с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) обратился к президенту клуба Флорентино Пересу. Наставник встретился с Пересом в подтрибунном помещении и поблагодарил того за шанс.

«Спасибо, что пригласили меня сюда, президент», — цитирует Анчелотти El Chiringuito в своих социальных сетях.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счётом 6:5. Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Реалом». По сумме двух полуфинальных матчей красные победили «Вильярреал» (2:0, 3:2), а «сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). Финал состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция) 28 мая.

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