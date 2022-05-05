Пеле обратился к Родриго, сделавшему дубль в матче 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к нападающему мадридского «Реала» Родриго, который оформил дубль в ответном матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:1).



«Я всегда знал, что наступит день, когда я поздравлю тебя, друг. Для тех, кто усердно работает и любит своё дело, нет других вариантов. Ты талантлив, и принесёшь ещё много радости. Поздравляю, «Реал»! Не могу дождаться финала», — написал Пеле в своих соцсетях.



Напомним, по итогам двух матчей «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 6:5 и вышел в финал. В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с английским «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция).