Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пеле обратился к Родриго, сделавшему дубль в матче 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

Пеле обратился к Родриго, сделавшему дубль в матче 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»
Комментарии

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к нападающему мадридского «Реала» Родриго, который оформил дубль в ответном матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:1).

«Я всегда знал, что наступит день, когда я поздравлю тебя, друг. Для тех, кто усердно работает и любит своё дело, нет других вариантов. Ты талантлив, и принесёшь ещё много радости. Поздравляю, «Реал»! Не могу дождаться финала», — написал Пеле в своих соцсетях.

Напомним, по итогам двух матчей «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 6:5 и вышел в финал. В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с английским «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция).

Новость по теме
Автор дубля в ворота «Манчестер Сити» Родриго: нет слов, чтобы объяснить, что произошло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022