Пеле обратился к Родриго, сделавшему дубль в матче 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»
Поделиться
Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к нападающему мадридского «Реала» Родриго, который оформил дубль в ответном матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:1).
«Я всегда знал, что наступит день, когда я поздравлю тебя, друг. Для тех, кто усердно работает и любит своё дело, нет других вариантов. Ты талантлив, и принесёшь ещё много радости. Поздравляю, «Реал»! Не могу дождаться финала», — написал Пеле в своих соцсетях.
Напомним, по итогам двух матчей «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 6:5 и вышел в финал. В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с английским «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция).
Комментарии
- 5 мая 2022
-
20:52
-
20:45
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
20:07
-
19:52
-
19:49
-
19:36
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:54
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
16:53
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:32
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
15:41
-
15:26
Партнерский контент