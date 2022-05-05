Представитель Абрамовича выступил с заявлением насчёт продажи «Челси»

Представитель владельца «Челси» Романа Абрамовича на официальном сайте синих выступил с заявлением насчёт продажи клуба.
В заявлении отмечается, что российский бизнесмен не планирует увеличивать стоимость продажи клуба. Также Абрамович не требует возвращать долг, который он дал «Челси». Ранее сообщалось, что он равен £ 1,5 млрд (€ 1,785 млрд).
Ранее стало известно, что на приобретение «Челси» претендуют совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли и консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
- 5 мая 2022
-
20:52
-
20:45
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
20:07
-
19:52
-
19:49
-
19:36
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:54
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
16:53
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:32
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
15:41
-
15:26