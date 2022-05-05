Представитель Абрамовича выступил с заявлением насчёт продажи «Челси»

Представитель владельца «Челси» Романа Абрамовича на официальном сайте синих выступил с заявлением насчёт продажи клуба.



В заявлении отмечается, что российский бизнесмен не планирует увеличивать стоимость продажи клуба. Также Абрамович не требует возвращать долг, который он дал «Челси». Ранее сообщалось, что он равен £ 1,5 млрд (€ 1,785 млрд).



Ранее стало известно, что на приобретение «Челси» претендуют совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли и консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.