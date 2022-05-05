Клопп перед очной встречей назвал «Тоттенхэм» лучшей контратакующей командой мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги.



«Нам нужно побеждать, а «шпоры» сейчас — лучшая контратакующая команда в мире. Их соперники теряют мяч, Сон Хын Мин и Гарри Кейн уже стремятся к воротам. «Тоттенхэм» владение мячом вообще не интересует, они поразительно точно отдают пасы, будто по навигатору», – цитирует Клоппа Kicker.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на стадии 1/2 финала по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2). В английской Премьер-лиге красные занимают второе место в таблице после 34 игр. «Тоттенхэм» занимает пятое место в лиге.

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Матч пройдёт 7 мая, команды будут играть на «Энфилде». Начало запланировано на 21:45 мск.