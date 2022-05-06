«Боже, побрей королеву». Фанаты «Айнтрахта» сделали шутливый баннер на игре с «Вест Хэмом»

Болельщики немецкого «Айнтрахта» сделали шутливый баннер на ответном полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).



На работе фанатов «орлов» было написано «Боже, побрей королеву» (God Shave the Queen. – Прим. «Чемпионата»), что на английском созвучно с фразой God Save the Queen (Боже, храни королеву. – Прим. «Чемпионата»).



Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 26-й минуте отличился колумбийский нападающий франкфуртцев Рафаэль Борре после паса Ансгара Кнауффа.



По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Рейнджерс», который оказался сильнее другой немецкой команды – «РБ Лейпциг» (0:1, 3:1). Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».