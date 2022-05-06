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«Рома» впервые с 1991 года вышла в финал еврокубкового турнира

«Рома» впервые с 1991 года вышла в финал еврокубкового турнира
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Итальянская «Рома» под руководством 59-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью обыграла английский «Лестер Сити» (2:1 общ.) в полуфинале Лиги конференций и впервые за долгое время добралась до финала еврокубкового турнира.

Как отмечает Squawka в «Твиттере», «Рома» пробилась в финал еврокубков впервые с 1991 года. Тогда «Рома» добралась до заключительной встречи в Кубке УЕФА, где их соперником стал миланский «Интер», двухматчевое противостояние завершилась победой «нерадзурри» (2:1 общ.).

В заключительной встрече Лиги конференций соперником «Ромы» станет нидерландский «Фейеноорд». Игра пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».

Напомним, «Рома» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 59 очков в 35 матчах.

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