Видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги конференций «Марсель» — «Фейеноорд»
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Сегодня, 5 мая, состоялся ответный полуфинальный матч Лиги конференций сезона-2021/2022 между французским «Марселем» и нидерландским «Фейеноордом». Встреча прошла на стадионе «Велодром». Сильнейшего команды не выявили — 0:0.
В составе нидерландцев жёлтую карточку получили Гус Тиль, Маркос Сенеси и Тирелл Маласиа, а у французов «горчичники» в свой пассив записали Амин Арит и Бубакар Камара.
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Первый матч между «Марселем» и «Фейеноордом» завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландской команды. Таким образом, именно «Фейеноорд» вышел в финал турнира, где встретится с римской «Ромой», обыгравшей на стадии полуфинала британский «Лестер Сити».
Новость по теме«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций
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