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Эланга: мне всегда нравилось наблюдать за Анри. Он был сильным, быстрым и умел забивать

Эланга: мне всегда нравилось наблюдать за Анри. Он был сильным, быстрым и умел забивать
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга рассказал, кого считал своими кумирами в детстве.

«Естественно, я всегда равнялся на своего отца. Также мне всегда нравилось наблюдать за игрой Тьерри Анри. Он мог играть на любой позиции: на левом фланге, на правом, в центре нападения. Он был сильным, быстрым и умел забивать. Я всё ещё пересматриваю нарезки с ним и стараюсь узнать что-то новое для себя, постараться вписать это в свою игру.

Также в детстве я следил за «Манчестер Юнайтед», так что назову ещё Уэйна Руни и Криштиану Роналду. Я много общаюсь с Криштиану на тренировках, он всегда даёт мне полезные советы. Иметь теперь возможность с ним играть – это прекрасно», – цитирует Элангу Sky Sports.

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