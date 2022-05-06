Петржела: в «Црвене» Дзюбе не будет так хорошо, как в «Зените». Его лучшие годы позади

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего клуба из Санкт-Петербурга Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».



«Ничего страшного в его уходе не будет. «Зенит» будет играть и без Дзюбы. Он — взрослый игрок. Поэтому пусть лучше уйдёт. «Зениту» будет проще и легче, потому он уже взрослый и с ним сложно работать.



Дзюба может стать лидером нападения «Црвены Звезды». Там техничные игроки, и команда в целом техничная. Ему уже не будет так хорошо, как в «Зените». Его лучшие годы позади», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 25 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.