Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета продлил контракт с лондонским клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2024/2025, информирует официальный сайт «канониров».
Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под руководством испанского специалиста лондонский клуб выиграл один Кубок и один Суперкубок Англии.
Напомним, после 34 сыгранных туров английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Канониры» набрали 63 очка и гарантировали себе место в еврокубках на следующий сезон. От восьмого места в таблице, не дающего права принять участие в турнирах в Европе, их отделяет 14 очков, при этом в рамках чемпионата им осталось провести четыре матча.
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