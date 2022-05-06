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Уткин: «Спартак» — самый популярный клуб России, и не спорьте

Уткин: «Спартак» — самый популярный клуб России, и не спорьте
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Известный спортивный журналист Василий Уткин считает «Спартак» самым популярным клубом России.

«Самый популярный клуб России – это, конечно, «Спартак». И не спорьте со мной. Я тоже знаю, что периодически появляются опросы, где первое место по популярности занимает «Зенит», но это Fake news.

Скоро пройдёт матч «Спартака» с «Зенитом». Если выиграет «Зенит» — в Питере порадуются, но только там. А вот если выиграет «Спартак», то гудеть будет не только красно-белая часть Москвы, но и другие города. Потому что «Спартак» — самый популярный клуб», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

«Спартак» набрал 34 очка в 27 матчах и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. По итогам прошлого тура чемпионата России красно-белые обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ.

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