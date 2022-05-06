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Ребров: «Сатурн» не заплатил мне несколько миллионов, а отбить удалось только 600 тыс.

Ребров: «Сатурн» не заплатил мне несколько миллионов, а отбить удалось только 600 тыс.
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, рассказал о времени выступления за подмосковный «Сатурн».

«О смерти «Сатурна» узнал зимой, когда прилетел с отдыха. Самолёт приземлился, мне sms приходит: «Всё». Вскоре стало понятно, что никто выплачивать долги не торопится, хотя набежало несколько миллионов. Тогда мы, 12 человек, написали заявление в Палату по разрешению споров. С надеждой, что если вдруг какие-то деньги появятся, то их разделят между теми, кто написал заявление.

И когда из «Спортинга» пришёл второй транш за трансфер Вукчевича, часть денег удалось вернуть. Мне Андрюха Каряка лично привёз 600 тыс. – там по-честному поделили между всеми. Это небольшой процент от того, сколько на самом деле были должны», — цитирует Реброва Sports.ru.

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