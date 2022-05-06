Игрок «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ за столкновение с Беленовым

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа».



«Набиуллин был удалён за грубую игру в этом матче. Мы запросили у «Уфы» медицинские документы по данному вопросу. Получили полное обследование, Набиуллин присутствовал на заседании, также был врач «Уфы» и представитель клуба. По документам мы поняли, что минимум две недели у Набиуллина будет амбулаторное лечение. Врач пояснил, что, скорее всего, Беленову потребуется операция, а срок восстановления пока неизвестен.



За грубую игру, повлёкшую травму соперника и прямое удаление, дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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