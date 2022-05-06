Масалитин: Березуцкие не справляются с работой в ЦСКА, у «Сочи» же всё стабильно

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Сочи». Игра пройдёт в субботу, 7 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Для ЦСКА это будет принципиальная игра за третье место, но армейцы находятся не в самом лучшем состоянии. У них пропала игра, пропал результат. У «Сочи» же всё стабильно: состав, нет интриг, отклонений, всё тихо-мирно — отсюда результат. Только за счёт морально-волевых качеств, армейского характера ЦСКА может выиграть завтра. Где-то стандарт заработают, где-то Языджи хорошо подаст, а Заболотный или Дивеев замкнут. Я всегда жду победы, но в матче с «Сочи» армейцам будет тяжело.



ЦСКА куда-то пропал, попал в какую-то яму. Это касается не только тех, кто только недавно присоединился к команде, но и к тем, кто в команде давно. Нет контроля, движения в центре поля. Когда ты физически устаёшь, на созидание не хватает мысли и сил. Можно сказать, что пока Березуцкие с работой не справляются, не находят мотивацию, игроков, которые бы могли оживить коллектив», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.