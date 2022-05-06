Сергей Ребров рассказал о недавном диалоге с россиянином в лифте

Украинский тренер «Аль-Айна» из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сергей Ребров рассказал о встрече с российским гражданином в лифте.
«В Дубае уже инцидентов нету, конфликтов нет. Сами русские понимают многое. Один раз в последнее время было — в лифте я встретил какого-то русского, который вышел с футболкой «Россия». Я спросил, что конкретно он хочет подчеркнуть этой надписью.
Он сказал, что это чисто футболка с надписью. Я ответил: «Ты ж понимаешь, что там умирают люди». Он вышел из лифта и побежал куда-то. Есть какое-то понимание, но лично у меня желания общаться с кем-то из русских нет», – сказал Ребров в эфире Youtube-канала ТСН.
Напомним, Ребров возглавил «Аль-Айн» в 2021 году. Ранее украинский специалист работал в киевском «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароше» и сборной Украины. Во время игровой карьеры Ребров выступал за «Шахтёр», киевское «Динамо», «Тоттенхэм Хотспур», «Фенербахче», «Вест Хэм Юнайтед» и казанский «Рубин».
- 6 мая 2022
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