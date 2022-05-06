«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Ирвина Лосано

Нападающий «Наполи» Ирвин Лосано, который может покинуть итальянскую команду в летнее трансферное окно, входит в сферу интересов английского «Ливерпуля». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
26-летний Лосано стал игроком «Наполи» в 2019 году, перейдя из нидерландского ПСВ за € 35 млн. В 35 матчах во всех турнирах нынешнего сезона мексиканский нападающий забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Соглашение между Лосано и неаполитанским клубом истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
Ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в подписании полузащитника французского «Монако» Орельена Тчуамени. Сделка может быть осуществлена в летнее трансферное окно.
- 6 мая 2022
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