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Салах — о финале с «Реалом» в ЛЧ: «Ливерпуль» хочет взять реванш за 2018 год

Салах — о финале с «Реалом» в ЛЧ: «Ливерпуль» хочет взять реванш за 2018 год
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором «красные» сыграют с мадридским «Реалом».

«Возможен ли квадрупл? Думаю, да. Не всё в наших руках, нужно выиграть все свои матчи и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити». У них прекрасная команда, отличный тренер, уверен, они хотят побеждать и дальше. Однако всё возможно.

Сейчас я очень взволнован в связи с выходом в финал Лиги чемпионов, как и вся команда. Не сомневаюсь, что игра будет сложной. «Реал» обыграл множество сильных команд. Нам нужно сосредоточиться на игре. Мы хотим взять реванш. Мы проиграли им в 2018 году, тогда был грустный день. Пора взять реванш», — цитирует Салаха Daily Mail.

Напомним, что финальная игра пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). В 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале ЛЧ со счётом 3:1.

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