Хохлов: у «Динамо» совсем ничего не клеилось. «Крылья» провели одну из лучших игр в сезоне
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (2:5) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«На вопрос, с чем связан такой серьёзный спад команды, должен отвечать главный тренер. Сегодня у «Динамо» совсем ничего не клеилось. «Крылья Советов» провели одну из лучших игр в сезоне.
У «Крыльев» были ещё моменты, но при пяти забитых нет смысла сетовать на реализацию. Могли забить и больше, но пять голов «Динамо» — это более чем. Осенью «Динамо» играло ярче, весной действительно наступил какой-то спад», — рассказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Динамо» с 52 очками находится на втором месте в турнирной таблице.
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