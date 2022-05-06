«Арсенал» интересуется бывшим полузащитником «Барселоны»

Хавбек туринского «Ювентуса» Артур Мело входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, английский клуб был близок к осуществлению перехода 25-летнего футболиста, но сделка сорвалась.



Артур стал игроком «Ювентуса» в 2020 году, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 29 матчах во всех турнирах и одна результативная передача.

Также Артур Мело 22 раза выходил на поле в составе сборной Бразилии, за которую дебютировал в 2018 году.

Туринский «Ювентус» сыграет с миланским «Интером» в финале Кубка Италии:

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