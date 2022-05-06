«Арсенал» интересуется бывшим полузащитником «Барселоны»
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Хавбек туринского «Ювентуса» Артур Мело входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, английский клуб был близок к осуществлению перехода 25-летнего футболиста, но сделка сорвалась.
Артур стал игроком «Ювентуса» в 2020 году, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 29 матчах во всех турнирах и одна результативная передача.
Также Артур Мело 22 раза выходил на поле в составе сборной Бразилии, за которую дебютировал в 2018 году.
Туринский «Ювентус» сыграет с миланским «Интером» в финале Кубка Италии:
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