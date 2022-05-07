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The Telegraph: Тодд Боули подписал соглашение о покупке «Челси»

The Telegraph: Тодд Боули подписал соглашение о покупке «Челси»
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Американский бизнесмен Тодд Боули подписал соглашение о покупке лондонского «Челси» до утверждения правительством, сообщает The Telegraph.

По информации источника, сумма сделки составит около $ 5 млрд. Теперь дело за Премьер-лигой и, собственно, самим правительством Великобритании.

Боули принадлежит доля в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», а также в баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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