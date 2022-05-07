«Челси» выступил с заявлением о согласовании условий продажи клуба

«Челси» объявил о том, что клуб согласовал условия продажи клуба американскому бизнесмену Тодду Боули.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Из общей суммы инвестиций € 2,9 млрд будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат € 2 млрд в дополнительные инвестиции на благо клуба. Сюда входят инвестиции в «Стэмфорд Бридж», Академию, женскую сборную и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.