Стивен Бергвейн хочет покинуть «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн хочет покинуть английский клуб, сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, голландец хочет чаще играть, ему нужна регулярная практика. Также сообщается, что на игрока претендует немалое количество клубов. Один из основных кандидатов – «Аякс».
По сведениям, «Тоттенхэм» отклонил в зимнее трансферное окно предложение «Аякса» по Бергвейну в размере € 18 млн.
Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 22 матчах английской Премьер-лиги отдал голевую передачу и забил три гола. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.
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