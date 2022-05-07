Канте и Жоржиньо пропустят матч с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитники Н'Голо Канте и Жоржиньо не сыграют в матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Вулверхэмптоном».



«Канте не успевает восстановиться, Жоржиньо тоже выбыл, эти игроки пропустят ближайший матч. Хадсон-Одои и Бен Чилуэлл по-прежнему отсутствуют.



Лукаку? Это большой игрок. Он не вышел в матче с «Эвертоном», поскольку у нас было всего три замены, и, к сожалению, мы использовали одну в перерыве, заменив Жоржиньо. В противном случае была огромная вероятность, что мы сделали бы те же замены, что и в матче с «Вест Хэмом», когда на поле появились Лукаку, Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш. Он очень хорошо тренировался, поэтому, возможно, он выйдет завтра в стартовом составе», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».



Матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 17:00 мск. «Челси» в 34 матчах набрал 66 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» (49) — на 8-м месте.