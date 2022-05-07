Алвес: если бы пришлось, «Барселона» организовала бы чемпионский коридор для «Реала»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес отметил, что игроки каталонского клуба организовали бы чемпионский коридор для «Реала».
«Я бы никогда не хотел с этим сталкиваться, но если бы пришлось, мы бы организовали коридор. Нужно знать, как правильно побеждать и проигрывать. У меня много друзей в «Реале», которых я уважаю, и множество людей, которыми я восхищаюсь. Очень надеюсь, что вопрос организации коридора не встанет перед нами, но если всё будет иначе, то мы всё сделаем. Почему бы и нет?» — приводит слова Алвеса Marca.
Напомним, 30 апреля мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико». Ранее «матрасники» заявили, что не будут организовывать чемпионский коридор для «Реала».
- 7 мая 2022
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