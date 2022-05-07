Леонид Слуцкий: матч с «Локомотивом» — большой тест для «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Это такой большой тест для нас, потому что всегда после таких больших поражений есть все предпосылки, чтобы свалиться в яму. Мы постараемся этого не допустить и показать, что всё-таки мы конкурентоспособны.
«Локомотив» — это одна из самых укомплектованных команд. Когда на лавке могут находиться футболисты уровня Миранчука, Баринова, Магкеева, Камано… У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав. Неизменной, наверно, является только верхняя тройка в лице Керка, Изидора и Кухты. Очень качественные иностранцы. Команда индивидуально и по длине скамейки, наверно, должна была претендовать на максимально высокие места в чемпионате России.
Повторю, очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда всё стабильно. Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 7 мая 2022
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