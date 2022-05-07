Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» хочет подписать Хамеса Родригеса

«Интер Майами» хочет подписать Хамеса Родригеса
Комментарии

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заинтересован в подписании полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса, сообщает The Sun. По информации источника, стороны уже работают над обсуждением условий сотрудничества.

Родригес пополнил состав «Аль-Райяна» в сентябре 2021 года. В Европе Родригес выступал в составе «Порту», «Монако», мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и «Эвертона».

Родригес перешёл в «Аль-Райян» из английского «Эвертона» за € 8 млн в сентябре 2021 года. Всего за катарскую команду полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Соглашение между Хамесом Родригесом и «Аль-Райяном» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость колумбийского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 15 млн.

Новость по теме
Хамес хочет вернуться в европейский футбол, он играл за клуб из Катара меньше года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022