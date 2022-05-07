«Интер Майами» хочет подписать Хамеса Родригеса

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заинтересован в подписании полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса, сообщает The Sun. По информации источника, стороны уже работают над обсуждением условий сотрудничества.
Родригес пополнил состав «Аль-Райяна» в сентябре 2021 года. В Европе Родригес выступал в составе «Порту», «Монако», мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и «Эвертона».
Родригес перешёл в «Аль-Райян» из английского «Эвертона» за € 8 млн в сентябре 2021 года. Всего за катарскую команду полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Соглашение между Хамесом Родригесом и «Аль-Райяном» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость колумбийского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 15 млн.
- 7 мая 2022
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