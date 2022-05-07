Тухель отреагировал на критику со стороны отца Пулишича

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на слова Марка Пулишича, отца полузащитника Кристиана Пулишича, который ранее выразил недовольство положением сына в лондонском клубе.



«У нас с Кристианом нет никаких проблем. У каждого тренера есть свои причины выбирать тот или иной состав. Вы никогда не увидите в соревнованиях высокого уровня радостное лицо футболиста, который не попал в стартовый состав», — приводит слова Тухеля AP News.



Напомним, Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний американский футболист принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2016 года Пулишич вызывается в сборную США.

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