Анчелотти объяснил, почему Бэйл не праздновал чемпионство с игроками «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл не праздновал чемпионство с другими футболистами «сливочных».



«Бэйл даже ходить не мог в день, когда мы отмечали чемпионство. Он травмирован. Если бы он был в порядке, он был бы со своими товарищами по команде», — приводит слова Анчелотти Goal.com.



Ранее «Атлетико» сообщил, что футболисты команды не будут отдавать дань уважения игрокам «Реала» за досрочную победу в чемпионате Испании перед очной встречей. Напомним, 30 апреля «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».

Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге: